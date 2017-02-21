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07:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Завуч новосибирской школы набрала онлайн-кредитов на коллег

Завуч из Каргата «утопила» коллег в долгах. Используя паспортные данные женщина тайно оформляла онлайн кредиты. Мошенническую схему раскрыли случайно, сами учителя, обнаружив на рабочем месте начальницы улики преступления. Подробнее об этой непедагогичной истории корреспондент «Вестей» Игорь Капориков.

Источник: Вести - Новосибирск

«Начала составлять документы. После чего выпал листочек где рукой Елены Викторовны были написаны паспортные данный Ингарт Оксаны Сергеевны».

Вот так совершенно случайно учителя узнали — они должники. И не только Оксана Сергеевна. После проверки электронной почты — оказалось что кредиты оформлялись регулярно. В разных онлайн банках. На разные паспорта и фамилии. Кто за этим стоит, коллеги поняли сразу. Да, и предполагаемая виновница сначала во всем призналась.

«Елена Викторовна дала признательные показания. Подтвердила, что она это сделала. И что это она сделал из-за личной неприязни».

Но, вскоре подозреваемая передумала.

Игорь Капориков, корреспондент: «Узнать мнение второй стороны нам так и не удалось. Женщина отвечать на наши вопросы отказалась, ссылаясь на своего адвоката. Он же в свою очередь нам ответил, что комментировать слухи не собирается».

Сейчас женщина в отпуске. Пока вина не доказана уволить ее не имеют права.

Игорь Бронников, Директор школы № 2: «…Она будет уволена, если признают ее вину… И только по решению суда..».

Когда состоится суд — неизвестно. Сейчас идет доследственная проверка. Пока подозреваемая отдыхает. Учителя гадают — как скоро ждать звонков от коллекторов и кто будет платить эти внезапно появившиеся кредиты.

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