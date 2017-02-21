Завуч новосибирской школы набрала онлайн-кредитов на коллег

«Начала составлять документы. После чего выпал листочек где рукой Елены Викторовны были написаны паспортные данный Ингарт Оксаны Сергеевны».
Вот так совершенно случайно учителя узнали — они должники. И не только Оксана Сергеевна. После проверки электронной почты — оказалось что кредиты оформлялись регулярно. В разных онлайн банках. На разные паспорта и фамилии. Кто за этим стоит, коллеги поняли сразу. Да, и предполагаемая виновница сначала во всем призналась.
«Елена Викторовна дала признательные показания. Подтвердила, что она это сделала. И что это она сделал из-за личной неприязни».
Но, вскоре подозреваемая передумала.
Игорь Капориков, корреспондент: «Узнать мнение второй стороны нам так и не удалось. Женщина отвечать на наши вопросы отказалась, ссылаясь на своего адвоката. Он же в свою очередь нам ответил, что комментировать слухи не собирается».
Сейчас женщина в отпуске. Пока вина не доказана уволить ее не имеют права.
Игорь Бронников, Директор школы № 2: «…Она будет уволена, если признают ее вину… И только по решению суда..».
Когда состоится суд — неизвестно. Сейчас идет доследственная проверка. Пока подозреваемая отдыхает. Учителя гадают — как скоро ждать звонков от коллекторов и кто будет платить эти внезапно появившиеся кредиты.