Завуч новосибирской школы набрала онлайн-кредитов на коллег

Вот так совершенно случайно учителя узнали — они должники. И не только Оксана Сергеевна. После проверки электронной почты — оказалось что кредиты оформлялись регулярно. В разных онлайн банках. На разные паспорта и фамилии. Кто за этим стоит, коллеги поняли сразу. Да, и предполагаемая виновница сначала во всем призналась.

«Начала составлять документы. После чего выпал листочек где рукой Елены Викторовны были написаны паспортные данный Ингарт Оксаны Сергеевны».

«Елена Викторовна дала признательные показания. Подтвердила, что она это сделала. И что это она сделал из-за личной неприязни».

Но, вскоре подозреваемая передумала.

Игорь Капориков, корреспондент: «Узнать мнение второй стороны нам так и не удалось. Женщина отвечать на наши вопросы отказалась, ссылаясь на своего адвоката. Он же в свою очередь нам ответил, что комментировать слухи не собирается».

Сейчас женщина в отпуске. Пока вина не доказана уволить ее не имеют права.

Игорь Бронников, Директор школы № 2: «…Она будет уволена, если признают ее вину… И только по решению суда..».

Когда состоится суд — неизвестно. Сейчас идет доследственная проверка. Пока подозреваемая отдыхает. Учителя гадают — как скоро ждать звонков от коллекторов и кто будет платить эти внезапно появившиеся кредиты.