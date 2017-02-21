У пассажира Толмачево нашли чемодан, набитый долларами
Житель Новосибирска был задержан полицейскими в аэропорту во время прохождения зоны таможенного контроля. В его ручной клади находилась сумка с денежными средствами, согласно
Житель Новосибирска был задержан полицейскими в аэропорту во время прохождения зоны таможенного контроля. В его ручной клади находилась сумка с денежными средствами, согласно
В Новосибирске транспортные полицейские расследовали уголовное дело и направили материалы в суд в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в контрабанде крупной суммы наличных.
«Фигурант был задержан сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Толмачёво совместно с представителями Новосибирской таможни в зоне таможенного контроля, — сообщили VN.ru в
Согласно российскому законодательству житель Новосибирска должен был задекларировать указанную сумму, однако этого сделать не пожелал, нарушив тем самым требования Таможенного кодекса. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Согласно уголовному законодательству, контрабандисту грозит штраф до пятнадцатикратного размера незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на тот же срок. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд города Обь.