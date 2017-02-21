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07:01 (мск), источник: VN.RU

У пассажира Толмачево нашли чемодан, набитый долларами

Житель Новосибирска был задержан полицейскими в аэропорту во время прохождения зоны таможенного контроля. В его ручной клади находилась сумка с денежными средствами, согласно справке-расчету в долларовом эквиваленте составила около 82 тысяч долларов США.

В Новосибирске транспортные полицейские расследовали уголовное дело и направили материалы в суд в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в контрабанде крупной суммы наличных.

«Фигурант был задержан сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Толмачёво совместно с представителями Новосибирской таможни в зоне таможенного контроля, — сообщили VN.ru в пресс-службу сибирского Управления на транспорте МВД России. — В его ручной клади находилась сумка с деньгами. Согласно справке-расчету в долларовом эквиваленте составила около 82 тысяч долларов США, а в рублях — почти 5 миллионов».

Согласно российскому законодательству житель Новосибирска должен был задекларировать указанную сумму, однако этого сделать не пожелал, нарушив тем самым требования Таможенного кодекса. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно уголовному законодательству, контрабандисту грозит штраф до пятнадцатикратного размера незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на тот же срок. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд города Обь.

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