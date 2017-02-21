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07:01 (мск), источник: Om1.ru

Директор омской фирмы «Горпроект» тратил зарплату сотрудников на рекламу

Работники компании полгода либо не получали зарплату совсем, либо получали только её часть.

Прокуратура Советского округа обнаружила, что ООО «Горпроект» серьёзно нарушает трудовое законодательство. Директор компании Сергей Горчуков не выплачивал своим подчинённым вознаграждение за их труд.

Как сообщают прокуратура Омской области и следственный комитет по Омской области, 149 работников предприятия полгода не получали зарплату. При этом 109 сотрудникам её выдавали частично, а 40 сотрудникам не выдавали совсем. Общая задолженность составила 14 миллионов рублей. Выяснилось, что эти деньги у директора были. Но они их тратил на расчёты с контрагентами, погашение налогов, арендную плату и рекламу.

Прокуратура не раз вносила Горчукову представления и выписывала ему административные штрафы. Однако эта мера не сработала. Тогда за нарушителя взялся следственный комитет. В отношении директора возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы работникам свыше двух месяцев и частичная невыплата заработной платы свыше трёх месяцев».

Под давлением правоохранительных органов директор рассчитался с персоналом. Сейчас ведётся расследование уголовного дела. Прокуратура поставила ход следствия на контроль.

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