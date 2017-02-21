В Приангарье депутата Думы подозревают в незаконной вырубке леса

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Думы одного из муниципалитетов Нижнеудинского района, подозреваемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об этом сообщили «АиФ-Иркутск» в пресс-службе регионального СКР.

Во время рейда в Нижнеудинском районе правоохранители пресекли деятельность бригады незаконных заготовителей многолетней сосны и лиственницы в местном лесничестве. Полицейские совместно со следователями СКР установили, что к организации нелегальной вырубке деревьев причастен 66-летний местный житель, который является депутатом Думы одного из МО. На месте преступления задержаны и пятеро рабочих. С нелегальной деляны изъяты трактор, бензопилы, а также готовая к транспортировке древесина.

В результате действий «чёрных лесорубов» лесному фонду причинён материальный ущерб на сумму, превышающую 600 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.