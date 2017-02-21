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06:46 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в канаву провалился мусоровоз

Большегруз практически весь день стоят боком на обочине. Вытащить его смогли только поздно вечером.

Вчера на одной из улиц Омска грузовик, предназначенный для сбора мусора, упал в канаву возле дороги. Подписчики паблика «Омск ВК» сообщили, что на обочине улицы Демьяна Бедного застрял мусоровоз. Горожане подкрепили пост фотографиями.

Сообщение об инциденте появилось в 10 вечера. Однако омичи уточнили: провалившийся мусоровоз стоит на обочине весь день.

Возможно, водитель не смог оперативно вытащить автомобиль. Поздно вечером появилась информация, что грузовик все же удалось поднять, после чего тот благополучно уехал.

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