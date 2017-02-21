В Омске в канаву провалился мусоровоз
Большегруз практически весь день стоят боком на обочине. Вытащить его смогли только поздно вечером.
Большегруз практически весь день стоят боком на обочине. Вытащить его смогли только поздно вечером.
Вчера на одной из улиц Омска грузовик, предназначенный для сбора мусора, упал в канаву возле дороги. Подписчики паблика «Омск ВК» сообщили, что на обочине улицы Демьяна Бедного застрял мусоровоз. Горожане подкрепили пост фотографиями.
Сообщение об инциденте появилось в 10 вечера. Однако омичи уточнили: провалившийся мусоровоз стоит на обочине весь день.
Возможно, водитель не смог оперативно вытащить автомобиль. Поздно вечером появилась информация, что грузовик все же удалось поднять, после чего тот благополучно уехал.