В Омске в канаву провалился мусоровоз

Вчера на одной из улиц Омска грузовик, предназначенный для сбора мусора, упал в канаву возле дороги. Подписчики паблика «Омск ВК» сообщили, что на обочине улицы Демьяна Бедного застрял мусоровоз. Горожане подкрепили пост фотографиями.

Сообщение об инциденте появилось в 10 вечера. Однако омичи уточнили: провалившийся мусоровоз стоит на обочине весь день.