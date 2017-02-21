В Красноярске няня похитила у работодателя золото почти на 300 тысяч рублей
Злоумышленница задержана и во всём призналась.
Злоумышленница задержана и во всём призналась.
В Советском районе Красноярска задержана няня, подозреваемая в краже у работодателя золотых украшений более чем на 245 тысяч рублей.
Как сообщают в
Сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастна 20-летняя няня, работавшая у мужчины всего несколько месяцев. Вскоре она была задержана и дала признательные показания.
Имущество изъято из ломбарда и возвращено владельцу. Девушке грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».