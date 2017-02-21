В Красноярске няня похитила у работодателя золото почти на 300 тысяч рублей

В Советском районе Красноярска задержана няня, подозреваемая в краже у работодателя золотых украшений более чем на 245 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», в полицию обратился 38-летний мужчина, и заявил о том, что из его квартиры похищено ценное имущество. После проверки факт подтвердился.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастна 20-летняя няня, работавшая у мужчины всего несколько месяцев. Вскоре она была задержана и дала признательные показания.

Имущество изъято из ломбарда и возвращено владельцу. Девушке грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».