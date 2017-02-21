Младенец и его родители пострадали на пожаре в частном доме Новосибирска
В Кировском районе загорелся частный дом, пожарные эвакуировали мужчину, женщину и месячного младенца, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
В Кировском районе загорелся частный дом, пожарные эвакуировали мужчину, женщину и месячного младенца, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Три человека пострадали на пожаре в частном доме Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Утром 21 февраля вспыхнул частный дом № 18 на улице Плавильщиков в Кировском районе. «В горящем доме проживало три человека, а в пристроенном к нему помещении ещё четверо. Объял ли огонь пристройку, на данный момент неизвестно», — говорится в сообщении.
Из горящего дома эвакуировано три человека — мужчина, женщина и 1-месячный младенец, сообщает
Из соседнего двухэтажного дома была эвакуирована семья из 8 человек. Пожарные разбирают завалы, из дома было вынесено два газовых баллона.