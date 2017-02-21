Младенец и его родители пострадали на пожаре в частном доме Новосибирска

Три человека пострадали на пожаре в частном доме Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Утром 21 февраля вспыхнул частный дом № 18 на улице Плавильщиков в Кировском районе. «В горящем доме проживало три человека, а в пристроенном к нему помещении ещё четверо. Объял ли огонь пристройку, на данный момент неизвестно», — говорится в сообщении.