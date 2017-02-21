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06:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Младенец и его родители пострадали на пожаре в частном доме Новосибирска

В Кировском районе загорелся частный дом, пожарные эвакуировали мужчину, женщину и месячного младенца, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Источник: Вести - Новосибирск

Три человека пострадали на пожаре в частном доме Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Утром 21 февраля вспыхнул частный дом № 18 на улице Плавильщиков в Кировском районе. «В горящем доме проживало три человека, а в пристроенном к нему помещении ещё четверо. Объял ли огонь пристройку, на данный момент неизвестно», — говорится в сообщении.

Из горящего дома эвакуировано три человека — мужчина, женщина и 1-месячный младенец, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО. Пострадавшие получили ожоги.

Из соседнего двухэтажного дома была эвакуирована семья из 8 человек. Пожарные разбирают завалы, из дома было вынесено два газовых баллона.

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