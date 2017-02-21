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11:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах ребенок впал в кому, подавившись куском яблока

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). В Набережных Челнах борются за жизнь годовалого мальчика, который подавился яблоком, сообщили ИА «Татар-информ» в Управлении здравоохранения города.

Ребенок поступил сначала в БСМП, где ему была выполнена экстренная фибробронхоскопия.

«Из верхнего отдела ротоглотки был извлечен большой кусок яблока», — уточнил представитель ведомства.

Собеседник также сообщил, что яблоко ребенку дала бабушка. Она его почистила и сидела все время рядом с малышом, когда тот его ел.

«Ребенок подавился, бабушка безрезультатно пыталась рукой достать кусок яблока. После чего вызвала скорую. После оказания медицинской помощи ребенка в сопровождении медицинских сотрудников транспортировали в КДМЦ», — добавил представитель Управления здравоохранения Набережных Челнов.

Ребенок был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации. Он находится в коме, после перенесенной гипоксии. За ним наблюдают врачи, проводятся необходимые диагностические мероприятия.

Медики призывают родителей быть осторожными при кормлении малышей, особенно фруктами.

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