Четыре автомобиля сгорели на СТО в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ. Пожар произошел в Наурызбайском районе на улице Сагатова.

Со слов очевидцев, произошло возгорание якобы одного из автомобилей, позже сгорели все машины, находившиеся на СТО. Огонь быстро перекинулся с СТО на частный жилой дом. Прибывшие пожарные смогли потушить пламя.

По предварительным данным, было эвакуировано 30 человек, из них пять детей. Причину и обстоятельства пожара будут выяснять дознаватели ДЧС и полиция.