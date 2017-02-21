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07:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Кишечная инфекция не повлияет на работу школы в Казакевичево Хабаровского края — Кузнецова

По словам главы краевого министерства образования, разобраться с санитарными проблемами планируется за ближайшие выходные.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

Школа села Казакевичево в Хабаровском районе Хабаровского края откроется уже в ближайшее время. Нарушения исправят за выходные, а виновников привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщила корр. ИА AmurMedia министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

Напомним, ранее появилось сообщение, что в школе села Казакевичево в Хабаровском районе зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Более 30 детей находятся на амбулаторном лечении. Причиной отравления послужило несоблюдение санитарных норм на пищеблоке. Как сообщала глава краевого Роспотребнадзора, существовала вероятность, что школу могли закрыть на срок до трех месяцев. Однако, по словам регионального министра образования Аллы Кузнецовой, работа образовательного учреждения продолжится только с незначительным сдвигом.

— На следующей неделе примут окончательное решение. Но вообще планируется, что за праздники нарушения устранят. Максимум, что ждет детей — каникулы будут на неделю позже, чтобы догнать план. Но это уже решает школа, мы им не можем диктовать, — рассказала Алла Кузнецова.

Как объяснила глава краевого Минобра, сейчас специалисты Роспотребнадзора все еще собирают необходимые данные.

— Если обнаружат носителя инфекции среди работников, он не будет допущен к работе, а остальные просто еще раз сдадут анализы, и можно снова открывать учебное заведение, — сообщила Алла Кузнецова.

В администрации Хабаровского района уточнили, что виновные в вспышке заболевания в Казакевичево также будут привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе директор учебного заведения.

— Да, действительно, были нарушения санитарных норм и работа по их исправлению ведется. В крайнем случае, если бы школу закрыли на долгий срок, детей бы просто отвозили в ближайшие учебные заведения в других поселениях района, — сообщила пресс-секретарь администрации Хабаровского района Анастасия Нетребина.

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