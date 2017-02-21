В Новосибирске прокуратура поручила полиции проверить инцидент со скорой

К проверке информации о заблокированном грузовиком автомобиле скорой помощи с тяжелобольным пациентом в одном из дворов Новосибирска подключились прокуратура и полиция. Как сообщили ИА REGNUM в городской прокуратуре, по их поручению органы полиции проверят, кто помешал проезду скорой.

«Прокурор города Новосибирска Денис Ференец направил в полк ДПС ГИБДД УМВД России поручение о проведении проверки размещенных в СМИ сведений в связи с воспрепятствованием водителем грузовика проезду кареты скорой помощи по ул. Фрунзе, 19. Проведение проверки взято в прокуратуре города на контроль», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске водитель грузовика в одном из дворов перегородил дорогу автомобилю скорой помощи и отказался ее пропускать. Видео инцидента было размещено в одном из пабликов в социальной сети в Интернете. Новосибирские следственные органы назначили доследственную проверку размещенной информации.