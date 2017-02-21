Прокуратура официально назвала причину взрыва на птицефабрике под Омском

Сегодня прокуратура Омской области подвела итоги работы с нарушителями трудового законодательства в 2016 году. Самым известным несчастным случаем на производстве стал взрыв метана, который произошёл 7 ноября в Ростовке, на канализационно-насосной станции птицефабрики «Сибирская».

Во время взрыва один работник погиб, один скончался в больнице, ещё четверо получили ожоги.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Возникновению несчастного случая способствовало производство работ без оформления и выдачи наряда-допуска, непроведение предварительной проверки воздушной среды на загазованность при отключенной приточной вентиляции.

Руководство птицефабрики привлечено к ответственности по административной статье «Нарушение трудового законодательства». Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по факту гибели двух человек.