Прокуратура официально назвала причину взрыва на птицефабрике под Омском
Два работника погибли и четверо получили травмы
Два работника погибли и четверо получили травмы
Сегодня прокуратура Омской области подвела итоги работы с нарушителями трудового законодательства в 2016 году. Самым известным несчастным случаем на производстве стал взрыв метана, который произошёл 7 ноября в Ростовке, на
Во время взрыва один работник погиб, один скончался в больнице, ещё четверо получили ожоги.
Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:
— Возникновению несчастного случая способствовало производство работ без оформления и выдачи
Руководство птицефабрики привлечено к ответственности по административной статье «Нарушение трудового законодательства». Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по факту гибели двух человек.