Полиция признала факт существования в Хабаровске смертельной игры «Беги или умри»

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

Полиция Хабаровска официально признала факт существования смертельной подростковой игры «Беги или умри». Участниками опасной игры становятся подростки, которые перебегают дорогу в опасной близости от движущихся автомобилей, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник УМВД России по Хабаровску Александр Прохорец на заседание гордумы.

— Особого внимания требуют примеры подросткового суицида. Тема становится острой и актуальной в последнее время. Это связанно с повышением уровня заинтересованности подростков к игре «Беги или умри», когда участники опасного увлечения должны перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора рядом с движущимся транспортом. Другой подросток должен этот процесс заснять на камеру мобильного телефона. После, участники игры хвастаются друг перед другом тем, кто пробежал ближе к автомобилю. В Хабаровске уже был зафиксирован один подобный случай. К счастью, благодаря молниеносной реакции водителя, трагедии удалось избежать. Наша главная задача — не допустить развития подобных тенденций, — сообщил Александр Прохорец.