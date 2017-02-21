Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
Знаменитая певица разломала полученную награду прямо на сцене
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Иосиф Пригожин рассказывает о долгах и убытках Лепса - СМИ
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
9Скончался Виталий Чуркин
1275-летие Солнца нации
07:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Полиция признала факт существования в Хабаровске смертельной игры «Беги или умри»

Начальник УМВД России по Хабаровску отметил, что её популярность стремительно набирает поклонников среди подростков.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

Полиция Хабаровска официально признала факт существования смертельной подростковой игры «Беги или умри». Участниками опасной игры становятся подростки, которые перебегают дорогу в опасной близости от движущихся автомобилей, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник УМВД России по Хабаровску Александр Прохорец на заседание гордумы.

— Особого внимания требуют примеры подросткового суицида. Тема становится острой и актуальной в последнее время. Это связанно с повышением уровня заинтересованности подростков к игре «Беги или умри», когда участники опасного увлечения должны перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора рядом с движущимся транспортом. Другой подросток должен этот процесс заснять на камеру мобильного телефона. После, участники игры хвастаются друг перед другом тем, кто пробежал ближе к автомобилю. В Хабаровске уже был зафиксирован один подобный случай. К счастью, благодаря молниеносной реакции водителя, трагедии удалось избежать. Наша главная задача — не допустить развития подобных тенденций, — сообщил Александр Прохорец.

Напомним, опасную игру «Беги или умри» принялось обсуждать хабаровское интернет-сообщество в январе 2017 года. Поначалу далеко не все отнеслись к необычной «забаве» всерьез, а в УГИБДД УМВД России по Хабаровску и вовсе опровергли информацию о существовании подобной игры. Однако вскоре информация о «Беги или умри» подтвердилась на деле. Сначала в Биробиджане, а потом и в Хабаровске некоторые дети поддались ненормальному и опасному увлечению.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мнения хабаровчан: Гомеопатия - лженаука или панацея
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило ввести уголовное наказание за браконьерство
Guardian: у скончавшегося брата лидера КНДР была паранойя
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь