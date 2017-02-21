Полиция признала факт существования в Хабаровске смертельной игры «Беги или умри»
Начальник УМВД России по Хабаровску отметил, что её популярность стремительно набирает поклонников среди подростков.
Начальник УМВД России по Хабаровску отметил, что её популярность стремительно набирает поклонников среди подростков.
Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.
Полиция Хабаровска официально признала факт существования смертельной подростковой игры «Беги или умри». Участниками опасной игры становятся подростки, которые перебегают дорогу в опасной близости от движущихся автомобилей, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник УМВД России по Хабаровску Александр Прохорец на заседание гордумы.
— Особого внимания требуют примеры подросткового суицида. Тема становится острой и актуальной в последнее время. Это связанно с повышением уровня заинтересованности подростков к игре «Беги или умри», когда участники опасного увлечения должны перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора рядом с движущимся транспортом. Другой подросток должен этот процесс заснять на камеру мобильного телефона. После, участники игры хвастаются друг перед другом тем, кто пробежал ближе к автомобилю. В Хабаровске уже был зафиксирован один подобный случай. К счастью, благодаря молниеносной реакции водителя, трагедии удалось избежать. Наша главная задача — не допустить развития подобных тенденций, — сообщил Александр Прохорец.
Напомним, опасную игру «Беги или умри» принялось обсуждать хабаровское