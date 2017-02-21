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07:42 (мск), источник: Newslab.ru

Роман с альфонсом обошелся наивной красноярке в четверть миллиона рублей

31-летнего красноярца будут судить за обман возлюбленной, которая ради него набрала кредитов почти на четверть миллиона рублей.

Жертвой мошенника стала 29-летняя жительница Советского района Красноярска. Она в течение месяца встречалась с 31-летним мужчиной, который придумывал разные ситуации и просил у нее денег. «Сначала женщина отдала накопленные средства, затем взяла несколько кредитов. В итоге за месяц она отдала возлюбленному почти 250 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Полицейские разыскали его и задержали. Против мужчины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения.

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