Роман с альфонсом обошелся наивной красноярке в четверть миллиона рублей

Жертвой мошенника стала 29-летняя жительница Советского района Красноярска. Она в течение месяца встречалась с 31-летним мужчиной, который придумывал разные ситуации и просил у нее денег. «Сначала женщина отдала накопленные средства, затем взяла несколько кредитов. В итоге за месяц она отдала возлюбленному почти 250 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Полицейские разыскали его и задержали. Против мужчины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения.