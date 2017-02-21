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07:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми прокуратура закрыла казино, действовавшее под видом благотворительного фонда

ПЕРМЬ, 21 февраля, РИА ФедералПресс. В результате вмешательства надзорного органа пресечена нелегальная игровая деятельность, которую осуществляла организация под видом благотворительности.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что под вывеской благотворительного фонда «Грамотность», на территории Перми действовало обычное казино.

Как сообщили в ведомстве, игровую деятельность организация осуществляла при помощи сети интернет с использованием аппаратов, терминалов и развлекательного программного комплекса «Доминатор» под видом проверки уровня грамотности и популяризации благотворительных пожертвований среди населения.

В отношении организации было возбуждено административное дело. Решением суда фонд «Грамотность» был оштрафован на 700 тысяч рублей. В настоящее время игровое заведение прекратило свою деятельность.

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