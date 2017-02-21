Уголовное дело завели на генерального директора строительной компании в Хабаровске

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

В Хабаровске в отношении директора строительной компании возбуждено уголовное дело по факту невыплаты сотрудникам заработной платы. Общая сумма задолженности составила почти 280 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 48-летнего генерального директора строительной компании возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты свыше 2 месяцев заработной платы.

По версии следствия, весной 2016 года генеральный директор не выплатил заработную плату двум работникам предприятия. Общая сумма дола составила почти 280 тысяч рублей. Потерпевшие обратились в следственный отдел по Центральному району города Хабаровска. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что у подозреваемого имелась реальная возможность своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам, а также погасить задолженность. Но руководитель компании уклонился от этой обязанности, грубо нарушив трудовые права своих подчинённых.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.