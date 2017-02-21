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08:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

У кладбища нашли крупную партию наркотиков

В Челябинске задержали двоих наркодилеров.

Внимание патруля Росгвардии привлек подозрительный автомобиль, проезжавший возле Градского кладбища, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Машина по приметам была похожа на ту, что находилась в угоне. Ее остановили для проверки документов. Внутри находились двое молодых людей — на руках у них были резиновые перчатки, а на коленях — полиэтиленовые пакетики с неизвестным веществом.

«На место была вызвана следственно-оперативная группа. Сотрудниками МВД в присутствии понятых были изъяты более 200 пакетиков с данным веществом. Также мужчины указали и место закладки. В тайнике полицейские обнаружили и изъяли еще около килограмма вещества белого цвета», — пояснили в региональном управлении Росгвардии.

Позже эксперты подтвердили, что найденные вещества — синтетический наркотик. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

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