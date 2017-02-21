У кладбища нашли крупную партию наркотиков
В Челябинске задержали двоих наркодилеров.
В Челябинске задержали двоих наркодилеров.
Внимание патруля Росгвардии привлек подозрительный автомобиль, проезжавший возле Градского кладбища, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Машина по приметам была похожа на ту, что находилась в угоне. Ее остановили для проверки документов. Внутри находились двое молодых людей — на руках у них были резиновые перчатки, а на коленях — полиэтиленовые пакетики с неизвестным веществом.
«На место была вызвана
Позже эксперты подтвердили, что найденные вещества — синтетический наркотик. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.