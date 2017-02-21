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07:59 (мск), источник: СуперОмск

За год на рабочем месте погибло 17 омичей

Прокуратура Омской области опубликовала данные о человеческих жертвах на производстве в 2016 году.

В общей сложности за упомянутый период на рабочем месте погибло 17 человек.

«По данным Государственной инспекции труда в Омской области в 2016 году в нашем регионе произошло 115 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что на 23,3% меньше, чем в 2015 году (150 несчастных случаев). В результате указанных происшествий погибли 17 и получили тяжелые травмы 100 работников», — сообщили в прокуратура по Омской области.

В качестве основной причины называется неудовлетворительная организация производственных работ.

Так, 7 ноября, 2016 года из-за взрыва метана в канализационно-насосной станции АО «Птицефабрика «Сибирская», что у поселка Ростова Омского района погиб один рабочий. Пятеро получили ранения. Как выяснилось, работы велись без предварительной проверки воздушной среды на загазованность при отключенной приточной вентиляции.

Причиной несчастного случая с разнорабочей ЗАО «Птицефабрика «Таврическая» (Центральный округ г. Омска), осуществлявшей обслуживание электромясорубки, явилось отсутствие на предприятии инструкции по технике и правилам безопасности при работе на данном оборудовании.

В результате допуска к работе на заточном станке без защитного кожуха работник АО «Омсктрансмаш» (Ленинский округ г. Омска) получил производственные травмы.

Всего в 2016 году в ходе надзорной деятельности прокуроры выявили более 1,3 тыс. нарушений закона, для их устранения внесли свыше 800 актов реагирования, по которым более 400 лиц привлечены к различным видам ответственности.

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