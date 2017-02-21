Двое мужчин подрались с водителем в Новосибирске

Двое мужчин подрались с поставщиком конфет в Новосибирске, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

В понедельник 20 февраля в полицию обратился водитель «Газели». «Мужчина рассказал полицейским, что к нему подошли два человека, пристали к нему и начали грубо требовать обменять конфеты. Он попытался отогнать их, взял пустой поддон, но споткнулся и упал. Один из агрессоров начал его бить. Потом водитель встал на ноги, его обидчики испугались и убежали», — говорится в сообщении.

Водитель описал приметы нападавших полицейским, и сейчас ведутся их поиски.