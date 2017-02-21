Сноубордист из Бердска объяснил свой поступок «личными обстоятельствами»

Полицейские наконец-то обнаружили местонахождение без вести пропавшего 30-летнего жителя Новосибирской области Романа Самборского. Горнолыжник неожиданно явился в отдел полиции Волгограда и пояснил, что принял решение уйти из дома и не желает сообщать семье о своем местонахождении. Мужчина объяснил свое поведение «личными обстоятельствами». Как сообщили VN.ru в ГУ МВД по Кузбассу, в настоящее время разыскное дело Романа Самборского закрыто, поиски прекращены.

Напомним, 14 февраля в дежурную часть отдела полиции «Шерегеш» обратились родственники жителя Бердска Романа Самборского. Они сообщили о том, что накануне 30-летний молодой человек отправился кататься на сноуборде по необорудованным склонам горы Зеленая и пропал.