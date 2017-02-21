Сноубордист из Бердска объяснил свой поступок «личными обстоятельствами»

Полицейские наконец-то обнаружили местонахождение без вести пропавшего 30-летнего жителя Новосибирской области Романа Самборского. Горнолыжник неожиданно явился в отдел полиции Волгограда и пояснил, что принял решение уйти из дома и не желает сообщать семье о своем местонахождении. Мужчина объяснил свое поведение «личными обстоятельствами». Как сообщили VN.ru в ГУ МВД по Кузбассу, в настоящее время разыскное дело Романа Самборского закрыто, поиски прекращены.
Напомним, 14 февраля в дежурную часть отдела полиции «Шерегеш» обратились родственники жителя Бердска Романа Самборского. Они сообщили о том, что накануне 30-летний молодой человек отправился кататься на сноуборде по необорудованным склонам горы Зеленая и пропал.
Сотрудниками полиции были организованы масштабные оперативно-поисковые мероприятия. В поисках сноубордиста принимали участие полицейские, спасатели, волонтеры, была задействована авиатехника и снегоходы. В результате полицейским удалось обнаружить запись с видеорегистратора, на которой видно, как пропавший мужчина направляется по дороге из Шерегеша. Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области дальнейшие поиски были организованы на территории не только Кузбасса, но и других регионов Российской Федерации.
Ранее супруга Романа сообщила, что ее муж был замечен в Новосибирской области, и поиски в Шерегеше не прекращались. Еще вчера жена Романа — Валерия Самборская — написала в социальных сетях, что поиски мужа продолжаются.
«Рома не найден! Из полиции мне не звонили! Рому я в глаза не видела с 13.02! Судить и осуждать его никто не имеет права! Никто из Вас, включая меня, не может дать объяснения этому поступку!!! не может дать объяснения этому поступку!!! Когда я найду его, очень хочу с ним поговорить, чтобы самой понять, что произошло! На сегодняшний день мы продолжаем с искать нашего папу», — говорится в сообщении (авторский стиль сохранен — прим. Ред.).
Валерия также опровергла информацию о том, что Романа нашли якобы у его любовницы. «Семью он не бросал, не может дать объяснения этому поступку!!! Дамы сердца нет».