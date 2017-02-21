В Магнитогорске ветер сдувал автомобили с дороги, в пригороде и соседних районах трассы переметает

По данным Челябинского Гидрометцентра в минувшие сутки в городе ветер усиливался до 18 метров в секунду. Шел снег, метели.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, накануне на шоссе Космонавтов ветер сдул с дороги Volkswagen Multivan с семьей. Проезжавшие мимо неравнодушные водители помогли вернуть автомобиль на трассу. Недалеко от этого места происшествия перевернулся китайский внедорожник. И здесь на помощь пришли очевидцы ЧП.
«Пассажир, мужчина в возрасте держал скорость, по его словам, 70 километров в час. Просто сдуло. С ним все в порядке. Машину перевернули толпой. Много людей остановилось помочь, — пишут очевидцы и обращаются к водителям. — Аккуратнее, завтра с утра будет гололед».
«Дорога Магнитогорск-Банное, от Красной Башкирии до развилки на Банное две застрявших машины и одна перевёрнутая улетевшая в поле, если кто едет на грузовой или тракторе помогите вытащить», — обратился к неравнодушным людям в группе на дорогах Магнитки один из пользователей. Он сам помог водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге. «Улетел УАЗ патриот на участке от КБ до развилки озеро Солёное- озеро Банное. Попал в перемет», — пишет Олеся.
«Дорога (Кизил-Магнитогорск) в проезжем состоянии, не доезжая Янгельки будьте осторожнее — развернуло фуру, перекрыта одна полоса», — предупреждает Ильдар.
Ночью заметало дорогу Магнитогорск-Карталы. «Дорогу не видно, все метет, будьте осторожнее», — пишет Дарья. Со Стерлитамака вообще колонна стоит, отмечает Валентина.
Челябинский Гидрометцентр сообщает, что в ближайшие сутки ожидается ветер до 8−13 метров в секунду, отдельные порывы 17−22 метров в секунду. В большинстве районов синоптики обещают снег, в крайних западных районах — сильный. На дорогах гололедица от наката.