В Центральном районе Волгограда провалился асфальт

Как сообщают волгоградцы в социальных сетях, на проезжей части около магазина «Радеж» появилась яма площадью три квадратных метра. По их словам, в выбоину начали проваливаться автомобили. Отметим, что в результате разрушения асфальта никто не пострадал.

Гражданский активист Серго Нарсия сообщил, что вызвал сотрудников Госавтоинспекции и спасателей. Сейчас яма огорожена, чтобы никто из водителей или пешеходов не угодил в нее.

Когда дорожные службы отремонтируют поврежденный участок дороги пока неизвестно.