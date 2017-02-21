В Гурьевском районе обнаружено 16 снарядов времен войны
В Гурьевском районе накануне было обнаружены артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в
В Гурьевском районе накануне было обнаружены артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в
Взрывоопасные предметы нашли на территории садового общества «Ветерок» под Гурьевском.
На место были вызваны спасатели, всего насчитали 16 снарядов калибра 76 мм.