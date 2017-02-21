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09:52 (мск), источник: Новый Калининград

В Гурьевском районе обнаружено 16 снарядов времен войны

В Гурьевском районе накануне было обнаружены артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в пресс-службе регионального управления МЧС во вторник.

Взрывоопасные предметы нашли на территории садового общества «Ветерок» под Гурьевском.

На место были вызваны спасатели, всего насчитали 16 снарядов калибра 76 мм.

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