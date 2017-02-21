Иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе в Ростове

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло вечером 20 февраля на пересечении улиц Герасименко и Погодина.

Автомобиль «Дэу Матиз» сбил двух ростовчанок, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу пешеходам при повороте налево.

В результате ДТП 18-летняя и 20-летняя девушки с травмами доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.