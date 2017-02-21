Иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе в Ростове
Иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе в донской столице.
Иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе в донской столице.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло вечером 20 февраля на пересечении улиц Герасименко и Погодина.
Автомобиль «Дэу Матиз» сбил двух ростовчанок, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу пешеходам при повороте налево.
В результате ДТП 18-летняя и 20-летняя девушки с травмами доставлены в больницу.
По факту происшествия проводится проверка.