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09:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе в Ростове

Иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе в донской столице.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло вечером 20 февраля на пересечении улиц Герасименко и Погодина.

Автомобиль «Дэу Матиз» сбил двух ростовчанок, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу пешеходам при повороте налево.

В результате ДТП 18-летняя и 20-летняя девушки с травмами доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

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