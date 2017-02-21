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09:38 (мск), источник: Prokazan.ru

Полиция обыскала квартиры пропавшего экс-замглавы Татфондбанка в Москве и Казани

Сотрудники Главного следственного управления МВД Татарстана обыскали две квартиры бывшего заместителя председателя Татфондбанка Сергея Мещанова, одна из них расположена в жилом комплексе «Берег» на набережной Казанки, другая — на набережной Москвы-реки. Об этом сообщает «Реальное время».

Разрешение на проведение обысков полиция получила еще до того, как Мещанов был официально объявлен в розыск в качестве пятого подозреваемого по «делу Татфондбанка».

— Также в рамках расследования этого дела полицейские провели выемки на Московской межбанковской валютной бирже, в Нацбанке РТ и Татфондбанке, — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшую субботу МВД РТ объявило в розыск Сергея Мещанова, который не явился на допрос. Именно его свидетели называют ответственным за продукт ТФБ «Финанс», то есть за продукты «Доходные инвестиции» и «Доходные инвестиции Плюс», куда агитировали переводить сбережения вкладчиков Татфонбанка.

Отметим, Мещанов пришел в Татфондбанк в январе 2011 года — сначала на должность советника предправления ОАО АИКБ «Татфондбанк», а уже в феврале того же года вошел в число зампредов. После крушения Татфондбанка банкир уволился и нашел себе новую работу в Москве — он занял пост вице-президента — заместителя руководителя блока «Розничный бизнес» в Промсвязьбанке.

3 февраля полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» после более чем 100 заявлений, полученных от клиентов «ТФБ Финанс». Незадолго до краха Татфондбанка его вкладчиков убеждали передать деньги в доверительное управление «ТФБ Финанс» под более выгодный, чем в банке, процент. Клиенты не подозревали, что лишатся всех своих денег — переданные в доверительное управление, они не подлежат системе страхования вкладов физлиц, вкладчики «ТФБ Финанс» не могут претендовать на возмещения от государства.

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