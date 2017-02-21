В РТ стартует суд над водителем, по вине которого погибли пять человек

35-летнего жителя Екатеринбурга Евгения Ахметова обвиняют по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек).

По версии следствия, 25 ноября 2016 года Ахметов, находясь в пьяном состоянии, сел за руль внедорожника Toyota. В Зеленодольском районе на 15 км дороги «Казань — Йошкар-Ола» он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-211440 под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и четверо мужчин отечественной легковушки скончались на месте. Водитель и пассажирка иномарки получили травмы.