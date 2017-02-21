Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
10:54 (мск), источник: АиФ Казань

В РТ стартует суд над водителем, по вине которого погибли пять человек

Зеленодольский суд 21 февраля приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении водителя, обвиняемого в гибели пяти человек, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Источник: Аргументы и факты

35-летнего жителя Екатеринбурга Евгения Ахметова обвиняют по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек).

По версии следствия, 25 ноября 2016 года Ахметов, находясь в пьяном состоянии, сел за руль внедорожника Toyota. В Зеленодольском районе на 15 км дороги «Казань — Йошкар-Ола» он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-211440 под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и четверо мужчин отечественной легковушки скончались на месте. Водитель и пассажирка иномарки получили травмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Роман пермского писателя вновь попал в список Forbes
СМИ узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
МИД России подготовил проект санкций против КНДР
Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе
Правительство выделит субсидии ведущим университетам РФ
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
Павел Буре отказался от гражданства США
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь