В Воронеже у торговцев нашли около 500 бутылок поддельного алкоголя

Сотрудники управы Ленинского района нашли в одной из торговых точек более 500 бутылок спиртного, большинство из которых имели признаки контрафакта. Крепкий алкоголь продавали под вывеской «Живое пиво», в том числе на розлив.

Нелегальное спиртное изъяли. В отношении юридического лица составили административный протокол.

Еще несколько торговых точек в районе попались на торговле спиртным без лицензии, а одна из закусочных располагалась рядом с детским учреждением. Подобные нарушения грозят штрафом до 300 тыс. рублей и конфискацией товара. Кроме того, за продажу контрафакта предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее нелицензионный алкоголь обнаружили в кальянной Ленинского района. Вино и водку сомнительного происхождения продавали даже несовершеннолетним.

Управа Ленинского района призвала жителей быть внимательнее при покупке товаров и сообщать чиновникам о незаконной торговле.