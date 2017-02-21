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09:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже у торговцев нашли около 500 бутылок поддельного алкоголя

Крепкое спиртное продавалось под вывеской «Живое пиво».

Сотрудники управы Ленинского района нашли в одной из торговых точек более 500 бутылок спиртного, большинство из которых имели признаки контрафакта. Крепкий алкоголь продавали под вывеской «Живое пиво», в том числе на розлив.

Нелегальное спиртное изъяли. В отношении юридического лица составили административный протокол.

Еще несколько торговых точек в районе попались на торговле спиртным без лицензии, а одна из закусочных располагалась рядом с детским учреждением. Подобные нарушения грозят штрафом до 300 тыс. рублей и конфискацией товара. Кроме того, за продажу контрафакта предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее нелицензионный алкоголь обнаружили в кальянной Ленинского района. Вино и водку сомнительного происхождения продавали даже несовершеннолетним.

Управа Ленинского района призвала жителей быть внимательнее при покупке товаров и сообщать чиновникам о незаконной торговле.

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