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09:17 (мск), источник: Sputnik.by

МВД: задержаны фальшивомонетчики, печатавшие деньги на даче

Мужчины в январе и феврале текущего года изготовили и сбыли 30 фальшивых 20-рублевок.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали двух неработающих граждан, которые на даче в Смолевичском районе печатали на принтере поддельные белорусские деньги, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.

Первые фальшивки были изъяты в Минске 17 февраля — две купюры по 20 рублей. Позже правоохранители установили, что их сбыл неработающий 26-летний минчанин — у него при задержании нашли еще семь аналогичных купюр.

«В дальнейшем вблизи деревни Скураты Смолевичского района в садовом товариществе был задержан неработающий, изъято шесть аналогичных купюр, компьютерная и множительная техника», — сказали в МВД.

Сотрудники милиции на даче также обнаружили десять неразрезанных листов формата А4 с отпечатанными фальшивками.

По информации МВД, мужчины в январе и феврале текущего года изготовили и сбыли 30 фальшивых 20-рублевок.

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