В Нацбюро рассказали о двух новых задержаниях

Национальным бюро по противодействию коррупции за получение взяток задержан ряд должностных лиц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Антикоррупционной службы, в Акмолинской области изобличен заместитель акима Зерендинского района Ж. Калабаев по подозрению в получении выгоды имущественного характера в виде ремонта квартиры на сумму 2,5 миллиона тенге за оказание содействия в заключении договора строительного подряда.

Кроме того, в Алматы задержан руководитель отдела пост-таможенного контроля Департамента госдоходов С. Шегай. Он подозревается в получении от предпринимателя 3 тысяч долларов в виде взятки за непринятие мер по доначислению и взысканию выявленной суммы таможенной пошлины в размере 5,5 миллионов тенге.

В настоящее время оба задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводятся досудебные расследования.