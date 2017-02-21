В Нацбюро рассказали о двух новых задержаниях
Антикоррупционная служба провела ряд задержаний в Алматы и Акмолинской области.
Антикоррупционная служба провела ряд задержаний в Алматы и Акмолинской области.
Национальным бюро по противодействию коррупции за получение взяток задержан ряд должностных лиц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
По данным Антикоррупционной службы, в Акмолинской области изобличен заместитель акима Зерендинского района Ж. Калабаев по подозрению в получении выгоды имущественного характера в виде ремонта квартиры на сумму 2,5 миллиона тенге за оказание содействия в заключении договора строительного подряда.
Кроме того, в Алматы задержан руководитель отдела
В настоящее время оба задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводятся досудебные расследования.