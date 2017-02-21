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09:29 (мск), источник: Tengrinews

В Нацбюро рассказали о двух новых задержаниях

Антикоррупционная служба провела ряд задержаний в Алматы и Акмолинской области.

Источник: Tengrinews

Национальным бюро по противодействию коррупции за получение взяток задержан ряд должностных лиц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По данным Антикоррупционной службы, в Акмолинской области изобличен заместитель акима Зерендинского района Ж. Калабаев по подозрению в получении выгоды имущественного характера в виде ремонта квартиры на сумму 2,5 миллиона тенге за оказание содействия в заключении договора строительного подряда.

Кроме того, в Алматы задержан руководитель отдела пост-таможенного контроля Департамента госдоходов С. Шегай. Он подозревается в получении от предпринимателя 3 тысяч долларов в виде взятки за непринятие мер по доначислению и взысканию выявленной суммы таможенной пошлины в размере 5,5 миллионов тенге.

В настоящее время оба задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводятся досудебные расследования.

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