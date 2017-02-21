Под Иркутском задержали организованную преступную группу

«В противоправной деятельности подозреваются девять жителей Братска, в основном, цыганской национальности, большинство из которых уже имели судимости за совершение краж, разбоев, мошенничеств, незаконный оборот наркотических средств и другие преступления. В настоящее время семеро подозреваемых заключены под стражу, права еще двоих фигурантов ограничены подпиской о невыезде», — говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД региона.

В ходе операции проведены семь обысков, в результате которых обнаружены тайники, где хранился героин. Общий вес изъятого из незаконного оборота вещества составил около 300 граммов. В качестве вещественных доказательств изъяты также банковские карты, мобильные телефоны, одна единица оружия с боеприпасами, а также денежные средства, предположительно добытые преступным путем.

По данному факту следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД региона возбуждено уголовное дело, проводится расследование.