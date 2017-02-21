Следком проводит проверку по факту заболевания учеников сельской школы в Хабаровском крае

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

Следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому краю проводит проверку по факту вспышки кишечной инфекции в школе села Казакевичево. За медицинской помощью с 14 по 18 февраля обратились 35 учеников. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По предварительным данным, причиной недомогания стала кишечная инфекция, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе источник заражения кишечной инфекцией. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Необходимо отметить, что с 19 февраля 2017 года по настоящее время новых случаев заболевания кишечной инфекцией не зафиксировано.