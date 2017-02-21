Следком проводит проверку по факту заболевания учеников сельской школы в Хабаровском крае
Кишечная инфекция стала причиной недомогания 35 учащихся.
Кишечная инфекция стала причиной недомогания 35 учащихся.
Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.
Следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому краю проводит проверку по факту вспышки кишечной инфекции в школе села Казакевичево. За медицинской помощью с 14 по 18 февраля обратились 35 учеников. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По предварительным данным, причиной недомогания стала кишечная инфекция, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе источник заражения кишечной инфекцией. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Необходимо отметить, что с 19 февраля 2017 года по настоящее время новых случаев заболевания кишечной инфекцией не зафиксировано.