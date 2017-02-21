Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1275-летие Солнца нации
09:56 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области под Богдановичем в ДТП погибли три человека

Произошло лобовое столкновение автомобилей.

На Среднем Урале в результате дорожно-транспортного происшествия на 72 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Столкновение автомобилей произошло 20 февраля около 16:30 по местному времени. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Ситроен» превысил скорость, и не справившись с управлением вылетел на встречную полосу, на которой произошло лобовое столкновение с встречным автомобилем «Мицубиси-Паджеро». Водитель «Ситроена» и два пассажира (один из них несовершеннолетний ребёнок) скончались на месте. Пассажир «Мицубиси» получила травмы и была доставлена в Центральную районную больницу Богдановича.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, это второе ДТП за прошедшие сутки, в котором погибли люди. Так 20 февраля 2017 года около полудня в Свердловской области на 262 км автодороги Пермь — Екатеринбург в результате столкновения пяти автомобилей, три человека погибло на месте происшествия, а двое с травмами были доставлены в больницу Бисерти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
СМИ узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
МИД России подготовил проект санкций против Северной Кореи
Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе
Правительство выделит субсидии ведущим университетам РФ
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь