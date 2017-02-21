В Свердловской области под Богдановичем в ДТП погибли три человека

На Среднем Урале в результате дорожно-транспортного происшествия на 72 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Столкновение автомобилей произошло 20 февраля около 16:30 по местному времени. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Ситроен» превысил скорость, и не справившись с управлением вылетел на встречную полосу, на которой произошло лобовое столкновение с встречным автомобилем «Мицубиси-Паджеро». Водитель «Ситроена» и два пассажира (один из них несовершеннолетний ребёнок) скончались на месте. Пассажир «Мицубиси» получила травмы и была доставлена в Центральную районную больницу Богдановича.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, это второе ДТП за прошедшие сутки, в котором погибли люди. Так 20 февраля 2017 года около полудня в Свердловской области на 262 км автодороги Пермь — Екатеринбург в результате столкновения пяти автомобилей, три человека погибло на месте происшествия, а двое с травмами были доставлены в больницу Бисерти.