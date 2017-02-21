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09:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

СК выясняет причины гибели младенца в челябинской больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля, РИА ФедералПресс. Следственные органы начали проверку по факту смерти младенца в челябинской больнице, сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области.

Вчера утром, 20 февраля, в лечебном учреждении в Калининском районе города скончалась месячная девочка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было.

По предварительным данным, девочку доставили в больницу накануне ночью, так как ей стало плохо после кормления. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Проводится судмедэкспертиза по установлению причины смерти новорожденной. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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