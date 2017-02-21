СК выясняет причины гибели младенца в челябинской больнице
ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля, РИА ФедералПресс. Следственные органы начали проверку по факту смерти младенца в челябинской больнице, сообщает
ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля, РИА ФедералПресс. Следственные органы начали проверку по факту смерти младенца в челябинской больнице, сообщает
Вчера утром, 20 февраля, в лечебном учреждении в Калининском районе города скончалась месячная девочка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было.
По предварительным данным, девочку доставили в больницу накануне ночью, так как ей стало плохо после кормления. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Проводится судмедэкспертиза по установлению причины смерти новорожденной. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.