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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Иностранец предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего гражданина зарубежного государства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в декабре 2016 года иностранец, достоверно зная о том, что въезд в Российскую Федерацию ему запрещён, неоднократно предлагал сотруднику УФСБ России по Пермскому краю взятку за содействие в решении вопроса о внесении в информационные базы ГУ МВД России по Пермскому краю недостоверных сведений, что позволило бы ему легально находиться в нашей стране.

О склонении к коррупционному преступлению офицер уведомил свое руководство, после чего все последующие действия по изобличению инициатора незаконного предложения происходили под контролем оперативных сотрудников регионального управления ФСБ России.

Вечером 9 января 2017 года при передаче взятки в размере 600 тысяч рублей иностранец был задержан с поличным. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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