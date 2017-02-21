Иностранец предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в декабре 2016 года иностранец, достоверно зная о том, что въезд в Российскую Федерацию ему запрещён, неоднократно предлагал сотруднику УФСБ России по Пермскому краю взятку за содействие в решении вопроса о внесении в информационные базы ГУ МВД России по Пермскому краю недостоверных сведений, что позволило бы ему легально находиться в нашей стране.

О склонении к коррупционному преступлению офицер уведомил свое руководство, после чего все последующие действия по изобличению инициатора незаконного предложения происходили под контролем оперативных сотрудников регионального управления ФСБ России.

Вечером 9 января 2017 года при передаче взятки в размере 600 тысяч рублей иностранец был задержан с поличным. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.