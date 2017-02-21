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09:38 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области задохнулись в гараже мужчина и женщина, обмывавшие спортивную медаль

Трагедия произошла в минувший понедельник в одном из сел Нижнеомского района. Тела погибших нашли в одном из гаражей. Они были в машине с включенным мотором.

В воскресенье, 19 февраля, в райцентре Нижняя Омска прошли соревнования в рамках «Праздника Севера». Одной из участниц состязаний стала 40-летняя жительница одного из сел, ранее четыре раза судимая за кражи. Она продемонстрировала хорошую спортивную форму и в итоге выиграла медаль. После соревнований команда на автомобиле УАЗе-«буханка» вернулась в родное село.

Спортсменов вез 49-летний водитель одной из организаций, принимавших участие в празднике. Когда все пассажиры вышли, водитель и победительница решили обмыть спортивный успех и полученную медаль. Мужчина и женщина заперлись в гараже организации, залезли в машину и включили двигатель, чтобы не замерзнуть.

Их тела обнаружили только утром. Сменщик-водитель, пришедший в гараж за автомобилем, открыл ворота и увидел два тела.

Артем Бахтин, следователь Калачинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:

 — Когда водитель открыли дверь гаража, то обнаружилось, что он заполнен выхлопными газами. УАЗ к тому моменту еще работал. По предварительной версии мужчина и женщина погибли, отравившись этими выхлопными газами.

По факту смерти сельчан проводится проверка. По неофициальной информации, полученной от односельчан, интимной связи между погибшими не было.

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