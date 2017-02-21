В Таганроге обнаружили нелегальный цех по производству стеклоомывающей жидкости
Жителя Таганрога подозревают в производстве опасной стеклоомывающей жидкости. Нелегальный цех обнаружили во время операции «Проверочная закупка».
Жителя Таганрога подозревают в производстве опасной стеклоомывающей жидкости. Нелегальный цех обнаружили во время операции «Проверочная закупка».
Согласно экспертизе, незамерзающий стеклоочиститель содержал метанол, пары которого ядовиты. Даже в случае использования его по назначению, он угрожает жизни людей внутри машины. На складе изъято более 3 тысяч бутылок жидкости.
Установлено, что товар продавали оптом на территории России. Возбуждено уголовное дело.