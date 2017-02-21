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11:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Таганроге обнаружили нелегальный цех по производству стеклоомывающей жидкости

Жителя Таганрога подозревают в производстве опасной стеклоомывающей жидкости. Нелегальный цех обнаружили во время операции «Проверочная закупка».

Согласно экспертизе, незамерзающий стеклоочиститель содержал метанол, пары которого ядовиты. Даже в случае использования его по назначению, он угрожает жизни людей внутри машины. На складе изъято более 3 тысяч бутылок жидкости.

Установлено, что товар продавали оптом на территории России. Возбуждено уголовное дело.

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