Под Красноярском пациент больницы упал с 12-го этажа и остался жив

В городе Железногорск Красноярского края мужчина, находившийся на лечении в одной из больниц, выпал из окна на 12-м этаже. Пациент получил тяжелые травмы, однако остался жив, передает телеканал «Мир 24».

Инцидент произошел 19 февраля. Около 8:00 медсестра заметила стоящего в проеме окна мужчину, она позвала его, однако пациент упал вниз.

Как оказалось, под окном находился сугроб, который смягчил падение. Мужчину доставили в реанимацию.

Отмечается, что возраст пострадавшего — 27 лет, в больницу он поступил 12 февраля с ножевым ранением. К проверке обстоятельств ЧП приступили правоохранители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожий случай произошел 31 января в Москве, на Беринговом проезде. Женщина выпала из окна верхнего, 14-го этажа здания госинспекции по недвижимости, ее падение смягчил сугроб. Пострадавшую доставили в реанимацию.