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11:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Шестерых вымогателей осудят в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре осудят шестерых мужчин в возрасте от 22 до 39 лет.

Обвиняемые вымогали деньги у водителей частных междугородних автобусов. Злоумышленники брали с потерпевших ежемесячную плату за криминальное покровительство. В случае отказа от их «услуг», обвиняемые угрожали водителям расправой. Доказана причастность злоумышленников к шести подобным эпизодам.

В ходе обысков у фигурантов изъяли оружие, деньги и спортивные препараты, оборот которых ограничен в России. Сейчас один из мужчин находится под подпиской о невыезде, остальные — под арестом. Им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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