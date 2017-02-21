Шестерых вымогателей осудят в Комсомольске

Обвиняемые вымогали деньги у водителей частных междугородних автобусов. Злоумышленники брали с потерпевших ежемесячную плату за криминальное покровительство. В случае отказа от их «услуг», обвиняемые угрожали водителям расправой. Доказана причастность злоумышленников к шести подобным эпизодам.

В ходе обысков у фигурантов изъяли оружие, деньги и спортивные препараты, оборот которых ограничен в России. Сейчас один из мужчин находится под подпиской о невыезде, остальные — под арестом. Им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.