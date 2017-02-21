Нетрезвый водитель пытался скрыться от омских полицейских. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Стражи порядка отстранили от управления автомобилем 40 нетрезвых водителей, однако один из них решил скрыться от инспекторов ДПС. В районе пересечения улиц Мельничная и Семиреченская полицейские потребовали водителя ВАЗа остановиться, но тот продолжил движение. Нарушитель проехал ещё несколько улиц, после чего потерял управление автомобилем и заехал в сугроб. После этого он попытался скрыться пешком.

Стражи порядка догнали его и по визуальным признакам определили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался.

В отношении 30-летнего омича возбуждены административные делопроизводства.