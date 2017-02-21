Нетрезвый водитель пытался скрыться от омских полицейских
Автоинспекторы задержали мужчину.
Автоинспекторы задержали мужчину.
Нетрезвый водитель пытался скрыться от омских полицейских. Об этом сообщает
Стражи порядка отстранили от управления автомобилем 40 нетрезвых водителей, однако один из них решил скрыться от инспекторов ДПС. В районе пересечения улиц Мельничная и Семиреченская полицейские потребовали водителя ВАЗа остановиться, но тот продолжил движение. Нарушитель проехал ещё несколько улиц, после чего потерял управление автомобилем и заехал в сугроб. После этого он попытался скрыться пешком.
Стражи порядка догнали его и по визуальным признакам определили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался.
В отношении 30-летнего омича возбуждены административные делопроизводства.