В Нижегородской области неизвестный водитель сбил ребенка на «зебре»
В Семенове Нижегородской области произошло ДТП. Пострадал ребенок. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
В Семенове Нижегородской области произошло ДТП. Пострадал ребенок. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло на ул. Трех коммунистов в 7:40 20 февраля. 13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ее сбил водитель автомобиля. Ребенок был доставлен в ЦРБ родителями.
Личность водителя неизвестна, его автомобиль — тоже. Обстоятельства выясняются.