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09:42 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области неизвестный водитель сбил ребенка на «зебре»

В Семенове Нижегородской области произошло ДТП. Пострадал ребенок. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло на ул. Трех коммунистов в 7:40 20 февраля. 13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ее сбил водитель автомобиля. Ребенок был доставлен в ЦРБ родителями.

Личность водителя неизвестна, его автомобиль — тоже. Обстоятельства выясняются.

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