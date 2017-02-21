На несколько часов задержали поезда в направлении Павлодара
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Долгими задержками нескольких поездов в Павлодаре возмущены пассажиры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Долгими задержками нескольких поездов в Павлодаре возмущены пассажиры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Задержки пассажирских поездов между ВКО и Павлодаром длительностью в несколько часов произошли
«Снова звонили рассерженные казахстанцы. Несколько пассажирских поездов со вчерашнего дня не могут доехать до Павлодара из Семипалатинска. Сначала выехали, но, не дотянув до Курчатова, составы вернули обратно. Пассажирам причиной заминки назвали метель, но люди отказываются всерьёз воспринимать подобные объяснения. В войну поезда ходили по расписанию, несмотря ни на что. А тут, в мирное время, когда у КТЖ огромный парк ремонтной техники, пассажирские составы из Семипалатинска до Курчатова добраться не могут
Как говорят пассажиры, со своей задачей не справляются соответствующие службы.
«Живём в 21 веке, и такие проблемы. Я опаздываю на работу, но кто мне поверит, если скажу, что стал заложником такой вот ситуации. Это нелепая ситуация. Не понимаю, почему не могут оперативно очистить рельсы», — поделился один из пассажиров.
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