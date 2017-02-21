Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Госпитализирован известный актер, народный артист России
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Иосиф Пригожин рассказывает о долгах и убытках Лепса - СМИ
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1275-летие Солнца нации
09:47 (мск), источник: Kazinform

На несколько часов задержали поезда в направлении Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Долгими задержками нескольких поездов в Павлодаре возмущены пассажиры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Задержки пассажирских поездов между ВКО и Павлодаром длительностью в несколько часов произошли из-за ухудшающихся погодных условий. По сообщению самих пассажиров, застрявших в транспорте, огромные снежные перемёты образовались на железнодорожных путях в районе станции Дегелен (город Курчатов Восточно-Казахстанской области).

Читайте также
Дороги закрыты в семи областях Казахстана

«Снова звонили рассерженные казахстанцы. Несколько пассажирских поездов со вчерашнего дня не могут доехать до Павлодара из Семипалатинска. Сначала выехали, но, не дотянув до Курчатова, составы вернули обратно. Пассажирам причиной заминки назвали метель, но люди отказываются всерьёз воспринимать подобные объяснения. В войну поезда ходили по расписанию, несмотря ни на что. А тут, в мирное время, когда у КТЖ огромный парк ремонтной техники, пассажирские составы из Семипалатинска до Курчатова добраться не могут из-за снега», — написал на своей страничке в социальной сети павлодарский журналист Александр Баранов.

Как говорят пассажиры, со своей задачей не справляются соответствующие службы.

«Живём в 21 веке, и такие проблемы. Я опаздываю на работу, но кто мне поверит, если скажу, что стал заложником такой вот ситуации. Это нелепая ситуация. Не понимаю, почему не могут оперативно очистить рельсы», — поделился один из пассажиров.

Известно, что из-за метелей в Восточном Казахстане на 14 часов задержался в пути пассажирский состав № 375 «Лениногорск-Астана». Сегодня утром, примерно в 10:35, состав благополучно приехал в Павлодар. Поезд № 31 «Павлодар-Алматы» задерживается на 11 часов, скоростной состав «Тальго» по маршруту «Защита-Астана» — на пять часов. Справочная служба павлодарского вокзала ситуацию пока никак не комментирует.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
МИД России подготовил проект санкций против Северной Кореи
Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе
Правительство выделит субсидии ведущим университетам РФ
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь