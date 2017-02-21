Хабаровский студент избежал ответственности за наезд на ребенка

в Хабаровске недалеко от Центрального рынка молодой автолюбитель сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщает портал «Губерния». ЧП случилось в разгар дня на улице Льва Толстого. Поток машин здесь настолько плотный, что большая часть внимания шоферов сконцентрирована на том, чтобы не задеть стоящие у обочин автомобили и разъехаться со встречными.

21-летний владелец «Импрезы», студент одного из вузов города, выезжал из проулка на главную дорогу и должен был каким-то образом вклиниться в череду машин, поднимающихся к парку Гайдара. Обзор затрудняли все те же припаркованные иномарки.

Увидев просвет в потоке автомобилей, автолюбитель начал движение. Тем же самым секундным перерывом воспользовалась и девочка. Когда водитель заметил тинейджера, тормозить было уже поздно. Удар оказался несильным, однако на ногах девочка не удержалась.

Административную ответственность за происшествие будут нести родители девочки — дорогу она переходила с нарушением правил. Вины водителя в этом ДТП автоинспекторы не усмотрели. Школьница серьезных травм не получила.