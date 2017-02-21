Под Красноярском за рулем автомобиля поймали пьяную 17-летнюю студентку

В Емельяновском районе дорожные полицейские задержали 17-летнюю девушку, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения и не имела водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При патрулировании улиц экипаж ДПС обратил внимание на подозрительный автомобиль Nissan, за рулем которого сидела студентка. Девушка пояснила, что покататься на автомобиле ей разрешил 16-летний знакомый, который взял ключи у родителей.

Сотрудники ГИБДД вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних вызвали родителей подростков. В отношении девушки был составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без прав. Машина помещена на специализированную стоянку.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности. Матери 16-летнего подростка грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, на прошлой неделе Sibnovosti.ru сообщали о 13-летнем подростке, который устроил ДТП на отцовской машине.