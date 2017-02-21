Бабочки-вредители выявили гнездо взяточников в Приморье
В Находке окончено судебное слушание по делу о коррупционном преступлении, сообщили ИА Дейта в региональной прокуратуре.
В Находке окончено судебное слушание по делу о коррупционном преступлении, сообщили ИА Дейта в региональной прокуратуре.
Находкинский суд вынес приговор по делу в отношении
Деньги передавались за своевременное проведение карантинного фитосанитарного исследования подкарантинных объектов и выдачу фитосанитарных документов по заявкам предпринимателя.
Всего при посредничестве подсудимой ведущему агроному (уголовное дело против которой выделено в отдельное производство) было передано в качестве взятки около 54 тыс. рублей.
Признав фигурантку виновной, суд назначил ей штраф в 150 тыс. рублей. Приговор постановлен судом в особом порядке, в законную силу он еще не вступил.