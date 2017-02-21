Бабочки-вредители выявили гнездо взяточников в Приморье

Находкинский суд вынес приговор по делу в отношении гр-ки К., когда фигурантка работала агрономом приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». Она выступала посредником в передаче взяток от предпринимателя, оказывающего услуги по зачистке судов от бабочек-шелкопрядов (действовавшим в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»), своему начальнику — ведущему агроному находкинского пункта приморского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Деньги передавались за своевременное проведение карантинного фитосанитарного исследования подкарантинных объектов и выдачу фитосанитарных документов по заявкам предпринимателя.

Всего при посредничестве подсудимой ведущему агроному (уголовное дело против которой выделено в отдельное производство) было передано в качестве взятки около 54 тыс. рублей.



Признав фигурантку виновной, суд назначил ей штраф в 150 тыс. рублей. Приговор постановлен судом в особом порядке, в законную силу он еще не вступил.