В Волгограде при пожаре в десятиэтажке погиб человек

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение об инциденте поступило 21 февраля в 03:45 — одной из квартир многоэтажки горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров.

Пожарные расчёты специализированной пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04:06. На месте происшествия был обнаружен труп 89-летнего мужчины. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Еще один пожар за минувшие сутки был зарегистрирован в городе Урюпинске на улице Репина. В неэксплуатируемом кирпичном здании горели вещи на площади 150 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — занесение открытого источника огня неустановленным лицом.