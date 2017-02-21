В Волгограде при пожаре в десятиэтажке погиб человек
В десятиэтажном доме на улице Николая Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда произошел пожар, в результате которого погиб человек.
В десятиэтажном доме на улице Николая Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда произошел пожар, в результате которого погиб человек.
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Пожарные расчёты специализированной
Еще один пожар за минувшие сутки был зарегистрирован в городе Урюпинске на улице Репина. В неэксплуатируемом кирпичном здании горели вещи на площади 150 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — занесение открытого источника огня неустановленным лицом.