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11:02 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде при пожаре в десятиэтажке погиб человек

В десятиэтажном доме на улице Николая Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Источник: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение об инциденте поступило 21 февраля в 03:45 — одной из квартир многоэтажки горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров.

Пожарные расчёты специализированной пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04:06. На месте происшествия был обнаружен труп 89-летнего мужчины. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Еще один пожар за минувшие сутки был зарегистрирован в городе Урюпинске на улице Репина. В неэксплуатируемом кирпичном здании горели вещи на площади 150 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — занесение открытого источника огня неустановленным лицом.

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