В Приморье задержаны два брата, которые похищали велосипеды

В отдел полиции поступили сообщения от жительниц Уссурийска, которые сообщили о покушения на хищение принадлежащих им велосипедов стоимостью 7000 и 9300 рублей в жилом доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительниц и возможных свидетелей. Потерпевшие пояснили, что велосипеды хранились в подъезде и были пристегнуты противоугонными тросами к перилам лестницы.

Установлено, что злоумышленники проникли в подъезд обманным путем, представившись сотрудниками фирмы связи и пытались похитить велосипеды. Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли, так как на шум в подъезде вышли жильцы дома.

Сотрудниками полиции в ходе розыска установили личности злоумышленников и их местонахождения. Ими оказались местные жители, два брата в возрасте 16 и 30 лет, которые дали признательные показания.

Как рассказали сами задержанные, они намеревались похитить велосипеды и распорядиться ими по своему усмотрению. Кроме того, была установлена их причастность к совершенным им ранее двум кражам велосипедов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по стать «Покушение на кражу, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное группой лиц» и «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная группой лиц».

Подозреваемым грозит лишение свободы до пяти лет.