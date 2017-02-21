В Башкирии по пути в реанимацию женщину уронили с каталки

После этого врач сделал прогноз — 98% того, что все закончится летальным исходом. Об этом рассказал зять женщины.

«У тещи произошел инсульт, позвонили в скорую. Еще по пути в больницу мама начала впадать в кому. Ее сразу повезли в реанимацию, каталку везла санитарка без медсестры. А каталка была старая, без ручек. В итоге маму уронили на бетонный пол! Людям с инсультом голову шевелить нельзя! Сразу на лицо потемнело, образовалась гематома. Врач дает 98% летального исхода», — рассказал мужчина.

После этого случая семья обращалась к главврачу больницы. «Врач при нас позвонил, велел уволить санитарку, медсестре и врачу который сделать строгий выговор и лишить премии. Сказал, берет маму под личный контроль, и врачи сделают все для ее спасения».

По словам мужчины, ситуацию он просто так не оставит и намерен жаловаться на действия медперсонала.