В Волгограде оштрафован директор бюджетного учреждения, уклонившийся от конкурентных процедур
Директор муниципального бюджетного учреждения «Северное» Андрей Климашин признан виновным в совершении административного правонарушения.
Директор муниципального бюджетного учреждения «Северное» Андрей Климашин признан виновным в совершении административного правонарушения.
Как сообщила РИАЦ
В свое оправдание Климашин сослался на срочность работ и необходимость ликвидации аварийных ситуаций. Однако в прокуратуре считают, что нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах является работой сезонного характера, выполняется ежегодно, в связи с чем, муниципальное учреждение имело возможность заранее запланировать размещение заказа на эти работы и провести необходимые конкурентные процедуры в форме электронного аукциона.
Климашин оштрафован на 50 тысяч рублей. Его жалоба отклонена Дзержинским районным судом Волгограда.