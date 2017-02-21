В Волгограде оштрафован директор бюджетного учреждения, уклонившийся от конкурентных процедур

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина, прокурорская проверка выявила, что руководитель заключил контракт на проведение дорожной разметки с единственным исполнителем, без проведения конкурса или аукциона.

В свое оправдание Климашин сослался на срочность работ и необходимость ликвидации аварийных ситуаций. Однако в прокуратуре считают, что нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах является работой сезонного характера, выполняется ежегодно, в связи с чем, муниципальное учреждение имело возможность заранее запланировать размещение заказа на эти работы и провести необходимые конкурентные процедуры в форме электронного аукциона.

Климашин оштрафован на 50 тысяч рублей. Его жалоба отклонена Дзержинским районным судом Волгограда.