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11:01 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже столкнулись «Хендай» и ВАЗ, пострадала женщина

В Воронеже утром во вторник произошло ДТП, в результате которого пострадала молодая женщина.

По предварительным данным, авария произошла около 7 часов 40 минут в Левобережном районе — на повороте на микрорайон Никольское столкнулись автомобили «Хендай» и ВАЗ.

Сообщение об аварии поступило спасателям, на вызов был направлен один пожарный расчет, который принял участие в ликвидации последствий ДТП.

В результате аварии пострадала женщина 1987 года рождения, которая ехала в иномарке в качестве пассажира. Насколько серьезные травмы она получила, в данный момент уточняется. Водители обеих машин, предположительно, не пострадали.

Кто из водителей спровоцировал аварию предстоит установить правоохранительным органам. Не исключено, что причиной ДТП стала скользкая дорога — напомним, ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Воронеже ожидаются перепады дневных и ночных температур.

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