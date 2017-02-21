В Воронеже столкнулись «Хендай» и ВАЗ, пострадала женщина

По предварительным данным, авария произошла около 7 часов 40 минут в Левобережном районе — на повороте на микрорайон Никольское столкнулись автомобили «Хендай» и ВАЗ.

Сообщение об аварии поступило спасателям, на вызов был направлен один пожарный расчет, который принял участие в ликвидации последствий ДТП.

В результате аварии пострадала женщина 1987 года рождения, которая ехала в иномарке в качестве пассажира. Насколько серьезные травмы она получила, в данный момент уточняется. Водители обеих машин, предположительно, не пострадали.

Кто из водителей спровоцировал аварию предстоит установить правоохранительным органам. Не исключено, что причиной ДТП стала скользкая дорога — напомним, ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Воронеже ожидаются перепады дневных и ночных температур.