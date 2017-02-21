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11:07 (мск), источник: Интерфакс

В Москве умер застреленный в тире подростком инструктор по стрельбе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Раненый накануне вечером инструктор стрелкового клуба умер в больнице, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную ему помощь, от полученных огнестрельных ранений 29-летний инструктор скончался в больнице», — сказала Иванова.

По данным следствия, вечером в понедельник в тире, расположенном по Измайловскому проезду, 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, после чего целенаправленно совершил выстрелы в инструктора.

Позднее тело юноши было обнаружено полицейскими на железнодорожных путях в районе Соколиной горы. При этом отмечалось, что, «предварительно смерть юноши не носит криминальный характер». «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин, побудивших несовершеннолетнего к указанным действиям», — сообщили в московском СК.

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